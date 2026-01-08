Lodo Mondadori la decisione della Cedu

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente respinto i ricorsi di Silvio Berlusconi e Fininvest riguardo alla vicenda del «Lodo Mondadori». Questa decisione conclude un lungo percorso giudiziario, confermando le posizioni della giustizia europea sui punti principali del caso. La sentenza rappresenta un momento importante nel contesto delle controversie legali che hanno coinvolto l’imprenditore e la società, portando chiarezza sulla questione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto sui punti centrali i ricorsi presentati da Silvio Berlusconi e da Fininvest in relazione alla lunga vicenda giudiziaria del « lodo Mondadori ». Le decisioni di Strasburgo hanno stabilito che nei procedimenti italiani non vi è stata violazione né del principio di presunzione di innocenza dell'ex presidente del Consiglio, né del diritto a un equo processo per la società del gruppo, così come non è stato leso il diritto alla proprietà privata in riferimento alle somme riconosciute alla Cir di Carlo De Benedetti. L'unico profilo accolto riguarda la mancata motivazione della Corte di Cassazione sulla condanna alle spese processuali, quantificate in circa 900 mila euro.

