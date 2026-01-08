Lo studio del maestro Celiberti fa da cornice al debutto dal vivo di Sybell

Lo studio del maestro Celiberti ospita il debutto dal vivo di Sybell, nome d'arte di Cristina Spadotto. La chitarrista e compositrice friulana presenta in esclusiva il suo concept album

Sybell, nome d'arte della chitarrista e compositrice friulana Cristina Spadotto, debutta dal vivo nello studio Celiberti di Udine con la presentazione esclusiva di "The Secret Key to Helmenor", concept album che apre varchi verso dimensioni interiori inesplorate, tra filosofia, poesia e.

