vivo X300 e Vivo X300 Pro arrivano in Italia | debutto con ottiche ZEISS e tecnologia APO rivoluzionaria

Dopo il debutto europeo a Vienna, vivo lancia ufficialmente in Italia la nuova serie flagship X300, composta da vivo X300 e vivo X300 Pro, con due workshop dedicati in collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia (IIF). L’evento segna un nuovo traguardo per il brand, che porta nel mercato italiano l’eccellenza ottica ZEISS APO su dispositivi mobili, offrendo agli utenti un’esperienza fotografica di livello professionale e una user experience rinnovata grazie a OriginOS 6. Acquista su Amazon Vivo X300 e X300 Pro ufficiali: fotocamera top, tanta batteria e Dimensity 9500. La tecnologia APO ZEISS debutta nel mondo mobile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - vivo X300 e Vivo X300 Pro arrivano in Italia: debutto con ottiche ZEISS e tecnologia APO rivoluzionaria

Leggi anche questi approfondimenti

Tutto sul VIVO X300 PRO in 150 secondi. #vivo #vivomobile #smartphone #android #tech - facebook.com Vai su Facebook

Although the new vivo X300 Pro is an exceptional product, the brand still faces challenges in Europe, as other Chinese brands continue to invest in the region to grow their market shares. «Sebbene i prodotti di vivo siano innovativi e competitivi, il marchio inco - X Vai su X

vivo X300 e X300 Pro arrivano in Italia: fotografia professionale anche su smartphone - Dopo la presentazione a Vianna, vivo porta ufficialmente in Italia la nuova serie flagship X300, composta da X300 e X300 Pro. Si legge su androidiani.com

vivo X300 e X300 Pro: la fotografia mobile entra in una nuova era con ZEISS - Dopo il lancio europeo a Vienna, vivo porta ufficialmente in Italia la serie X300, composta dai modelli X300 e X300 Pro, confermando la propria strategia di valorizzazione della fotografia mobile. Lo riporta cellulare-magazine.it

La serie Vivo X300 arriva in Italia: fotocamere da urlo, OriginOS e offerte di lancio - Vivo X300 e X300 Pro debuttano ufficialmente in Europa e in Italia: ecco specifiche, funzionalità, prezzi e offerte di lancio. Lo riporta tuttoandroid.net