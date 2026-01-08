Lo stress innesca la depressione

Lo stress cronico può influire sulla salute mentale, alterando la chimica cerebrale e contribuendo allo sviluppo della depressione. Attraverso processi molecolari specifici, questa condizione può manifestarsi in modo diretto e naturale. Comprendere i meccanismi coinvolti è importante per riconoscere i segnali e adottare strategie di prevenzione e gestione efficaci.

AGI - Lo stress cronico altera la chimica cerebrale in modo diretto, innescando i sintomi della depressione attraverso un preciso meccanismo molecolare. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry. I ricercatori hanno identificato una specifica sostanza chimica che agisce come un 'interruttore' quando i livelli di stress superano una determinata soglia critica. Questa molecola interferisce con i circuiti del piacere e della ricompensa nel cervello, portando all'insorgenza di apatia, stanchezza cronica e isolamento sociale. La ricerca spiega come lo stress prolungato non si limiti ad 'affaticare' la mente, ma modifichi la struttura biochimica dei neuroni.

