Social che stress! Meno ansia e depressione con una settimana di digital detox
Ridurre Facebook, Instagram, TikTok e X anche solo per sette giorni migliora l’umore e la qualità del sonno: ecco cosa rivela una nuova ricerca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
