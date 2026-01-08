Liverpool scatenato sul mercato | doppio colpo Reds! L’ultimo è la rivelazione del Mondiale Under 17 I dettagli

Il Liverpool continua a rafforzare la rosa con due nuovi acquisti. Tra questi, spicca un giovane talento emergente, protagonista dell’ultimo Mondiale Under 17. Questi arrivi testimoniano l’intento del club di investire sui giovani e consolidare la propria competitività. Di seguito, i dettagli sui trasferimenti e le caratteristiche di questi nuovi acquisti.

Liverpool scatenato in chiave mercato: doppio colpo siglato dai Reds! L’ultimo ha disputato un grande Mondiale Under 17. Gli aggiornamenti Mentre la prima squadra lotta per i vertici della Premier League, gli scout del Liverpool continuano a lavorare incessantemente per costruire le fondamenta del domani. Il club di Anfield ha messo a segno un altro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

