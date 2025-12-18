Milan scatenato | possibile doppio colpo in attacco I dettagli sul giovane Kostic

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara a rinforzare l’attacco durante il calciomercato invernale, con voci di un possibile doppio colpo. Tra i nomi sul tavolo, spicca il giovane Kostic, seguito con interesse dai rossoneri. La trattativa si fa sempre più calda, mentre i tifosi attendono con trepidazione le mosse ufficiali del club per rafforzare la rosa e mantenere alto il competitività in stagione.

milan scatenato possibile doppio colpo in attacco i dettagli sul giovane kostic

© Pianetamilan.it - Milan scatenato: possibile doppio colpo in attacco. I dettagli sul giovane Kostic

Secondo Gazzetta.it il Milan starebbe trattando anche il giovane Kostic per rinforzare l'attacco durante il calciomercato invernale. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Non solo Fullkrug: per l’attacco il Milan punta il giovane Kostic. Ecco tutti i dettagli

Leggi anche: Giovane Juve, sarà visionato da vicino per Verona Parma: costi dell’operazione e concorrenza, tutti i dettagli sul possibile colpo di Comolli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan show, doppio colpo Tare: “Uno a gennaio, poi un big in estate” / Mercato.

Milan, doppio affare in difesa: Tare scatenato - Ecco la nuova occasione in Serie A: il ds Tare è scatenato La dirigenza del Milan continua a lavorare senza sosta in vista della ... calciomercato.it

Milan: blitz in Serie A, doppio rinforzo dall’Udinese - I rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di andare a bussare alla porta dell’Udinese per chiudere una doppia operazione: le ultime È un Milan che continua ad essere molto attivo in queste ... calciomercato.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.