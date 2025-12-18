Milan scatenato | possibile doppio colpo in attacco I dettagli sul giovane Kostic
Il Milan si prepara a rinforzare l’attacco durante il calciomercato invernale, con voci di un possibile doppio colpo. Tra i nomi sul tavolo, spicca il giovane Kostic, seguito con interesse dai rossoneri. La trattativa si fa sempre più calda, mentre i tifosi attendono con trepidazione le mosse ufficiali del club per rafforzare la rosa e mantenere alto il competitività in stagione.
Secondo Gazzetta.it il Milan starebbe trattando anche il giovane Kostic per rinforzare l'attacco durante il calciomercato invernale. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Non solo Fullkrug: per l’attacco il Milan punta il giovane Kostic. Ecco tutti i dettagli
Leggi anche: Giovane Juve, sarà visionato da vicino per Verona Parma: costi dell’operazione e concorrenza, tutti i dettagli sul possibile colpo di Comolli
Milan show, doppio colpo Tare: “Uno a gennaio, poi un big in estate” / Mercato.
Milan, doppio affare in difesa: Tare scatenato - Ecco la nuova occasione in Serie A: il ds Tare è scatenato La dirigenza del Milan continua a lavorare senza sosta in vista della ... calciomercato.it
Milan: blitz in Serie A, doppio rinforzo dall’Udinese - I rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di andare a bussare alla porta dell’Udinese per chiudere una doppia operazione: le ultime È un Milan che continua ad essere molto attivo in queste ... calciomercato.it
La doppietta di Bartesaghi ha scatenato i paragoni, ma lui a SportMediaset tiene i piedi per terra: "Maldini è un idolo, ma andiamoci piano. Guardavo Theo, ma ora mi ispiro a Spinazzola" Chi vi ricorda il terzino del Milan - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.