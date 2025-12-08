Salah non convocato per Inter Liverpool? Scoppia il caso tra i Reds! La rivelazione di Romano

Internews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 e cosa filtra sulla scelta di Slot. Una vera e propria bomba mediatica rischia di deflagrare a poche ore dalla partenza del Liverpool per Milano, condizionando pesantemente l’avvicinamento alla supersfida di Champions League contro l’Inter. Mohamed Salah, la stella indiscussa dei Reds e vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi alla Roma, potrebbe clamorosamente non essere convocato per il match di San Siro. Il rapporto tra l’attaccante egiziano e Arne Slot, il tecnico olandese arrivato in estate per raccogliere l’eredità di Klopp, è precipitato ai minimi storici, trasformando una normale gestione tecnica in un caso diplomatico internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

salah non convocato per inter liverpool scoppia il caso tra i reds la rivelazione di romano

© Internews24.com - Salah non convocato per Inter Liverpool? Scoppia il caso tra i Reds! La rivelazione di Romano

Scopri altri approfondimenti

salah convocato inter liverpoolSalah non convocato per Inter-Liverpool? La novità dell’ultim’ora - Il rapporto tra l'ex Roma e l'allenatore Arne Slot è ai minimi storici, come confermato dalle parole di Salah nel post partita di Leeds- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salah Convocato Inter Liverpool