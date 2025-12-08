Inter News 24 e cosa filtra sulla scelta di Slot. Una vera e propria bomba mediatica rischia di deflagrare a poche ore dalla partenza del Liverpool per Milano, condizionando pesantemente l’avvicinamento alla supersfida di Champions League contro l’Inter. Mohamed Salah, la stella indiscussa dei Reds e vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi alla Roma, potrebbe clamorosamente non essere convocato per il match di San Siro. Il rapporto tra l’attaccante egiziano e Arne Slot, il tecnico olandese arrivato in estate per raccogliere l’eredità di Klopp, è precipitato ai minimi storici, trasformando una normale gestione tecnica in un caso diplomatico internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Salah non convocato per Inter Liverpool? Scoppia il caso tra i Reds! La rivelazione di Romano