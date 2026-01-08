Segui la diretta del match tra Sonego e Shang all’ATP Hong Kong 2026. A pochi minuti dall’inizio dell’incontro, puoi aggiornare la pagina per ricevere gli ultimi sviluppi. Sonego, attualmente al numero 39 del ranking ATP, ha iniziato la stagione con una vittoria convincente, segnando un buon inizio per il suo cammino nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.16 Il numero 39 del ranking ATP ha esordito perfettamente nella nuova stagione, iniziando l’anno con una convincente vittoria. Nel primo turno dell’torneo di Hong Kong, Sonego ha sconfitto 6-2, 7-6 Rei Sakamoto in un’ora e quarantasei minuti di gioco. Una vittoria così netta non era per nulla scontata alla vigilia, visto il grande talento del giovane giapponese e le tante insidie che si nascondono ad inizio stagione. 6.13 Il piemontese torna in campo ad Hong Kong e va a caccia di un’altra vittoria per raggiungere i quarti di finale nel primo torneo della stagione, iniziando così il 2026 nel migliore dei modi 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi anche: LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese

Leggi anche: Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese; Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; LIVE Musetti/Sonego-Erler/Galloway, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale.

LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e ... oasport.it