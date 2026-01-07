Benvenuti alla diretta live dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Juncheng Shang, valido per il secondo turno dell'ATP 250 di Hong Kong 2026. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale di questa partita tra il tennista italiano e il giovane talento cinese. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Juncheng Shang, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong. Il piemontese cerca un’altra vittoria per raggiungere i quarti di finale nel primo torneo della stagione. Il numero 39 del ranking ATP ha esordito perfettamente nella nuova stagione, iniziando l’anno con una convincente vittoria. Nel primo turno dell’torneo di Hong Kong, Sonego ha sconfitto 6-2, 7-6 Rei Sakamoto in un’ora e quarantasei minuti di gioco. Una vittoria così netta non era per nulla scontata alla vigilia, visto il grande talento del giovane giapponese e le tante insidie che si nascondono ad inizio stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese

Leggi anche: Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: LIVE Sonego-Sakamoto, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sonego inizia bene: Sakamoto battuto in 2 set; LIVE Sonego-Sakamoto 6-2, 7-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro rischia ma chiude in due parziali; LIVE Musetti-Etcheverry ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | debutto stagionale in singolare; LIVE Sonego-Sakamoto 6-2 7-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro rischia ma chiude in due parziali.

LIVE Sonego-Shang, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: attenzione al talentuoso cinese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e ... oasport.it