Sonego-Shang ATP Hong Kong 2026 | orario tv programma streaming

Domani, giovedì 8 gennaio, si svolgeranno gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Hong Kong, con Lorenzo Sonego che sfiderà Juncheng Shang, entrato nel main draw grazie a una wild card. Ecco le informazioni su orari, dirette tv, programmazione e streaming per seguire il match.

Domani, giovedì 8 gennaio, per quanto concerne l’ ATP 250 di Hong Kong, si completeranno gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Lorenzo Sonego  affronterà il cinese Juncheng Shang, che ha ricevuto una wild card per il main draw dagli organizzatori. L’incontro si disputerà sul Center Court, sarà il primo del programma, e si giocherà a partire dalle ore 6.30 italiane: non ci sono precedenti tra i due. Nell’ATP 250 di Winston-Salem nel 2024 i due avrebbero dovuto incrociarsi agli ottavi, ma il cinese diede forfait e Sonego finì poi per vincere quel torneo. Il match tra Lorenzo Sonego e Juncheng Shang  del torneo di Hong Kong sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis (a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

