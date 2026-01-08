LIVE Sonego-Shang 3-6 4-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | il cinese torna nei quarti di finale tanti rimpianti per l’azzurro

Segui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Shang negli ottavi di finale dell’ATP Hong Kong 2026. Nonostante l’eliminazione nel singolare, l’azzurro prosegue la sua esperienza nel torneo di doppio insieme a Musetti. Qui puoi trovare aggiornamenti costanti sulla partita e sui risultati, in un’analisi chiara e sobria dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.10 L'avventura di Sonego ad Hong Kong non è ancora finita: sebbene sia stato eliminato dal torneo di singolare il piemontese è ancora in corsa in quello di doppio insieme a Lorenzo Musetti. La coppia azzurra scenderà in campo tra poche ore sul campo 2 contro ErlerGalloway. Potrete seguire l'incontro qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE. 8.08 I due giocatori chiudono con il medesimo numero di errori gratuiti (11) ma la differenza la fanno i vincenti: 24 per Shang e 16 per Sonego. Il cinese ha spesso dettato il ritmo dell'incontro, provando a sfruttare la maggiore attitudine a questi campi accelerando con i primi colpi dello scambio.

