LIVE Sonego-Shang 0-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | inizia la caccia ai quarti di finale dell’azzurro

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Shang ai quarti di finale dell'ATP Hong Kong 2026. La partita è iniziata con Shang in vantaggio, che ha aperto con un gioco al centro e un rovescio lungolinea vincente. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e rimanere informato sugli sviluppi di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Gioco Shang: prima al centro e rovescio lungolinea vincente. 40-0 In rete la risposta di Sonego, che aveva provato ad entrare sulla seconda del cinese. 30-0 Ace! 15-0 Prima al centro e dritto vincente. Ricordiamo a beneficio di tutti che il cinese è un giocatore mancino Al servizio Juncheng Shang. PRIMO SET 6.39 Termina il riscaldamento pre-match. 6.38 Ad Hong Kong Shang ha un feeling particolare: in questo torneo il ventenne cinese ha raggiunto la semifinale nelle ultime due edizioni. 6.37 Quello odierno sarà il primo incontro tra i due giocatori.

