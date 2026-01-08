LIVE Sonego-Shang 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | il cinese annulla la prima palla break del match

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Shang alle ATP Hong Kong 2026. Il match è attualmente in fase di punteggio 2-3, con Shang che ha appena annullato la prima palla break. Qui troverai aggiornamenti continui sullo svolgimento del gioco, le azioni più significative e le strategie dei due tennisti, per restare informato su questa sfida in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Shang: prima ad uscire vincente A-40 Ace, il terzo del match per Shang 40-40 Risposta profonda di Sonego che poi gioca una splendida smorzata A-40 Sonego si sposta molto per giocare il dritto a sventaglio ma lascia molto campo scoperto a Shang che ne approfitta con il dritto e provoca l'errore del piemontese. 40-40 Il cinese forza la seconda ed ottiene il punto diretto Seconda 40-A Ancora un ottimo dritto lungolinea di Sonego che poi prende la rete ed incrocia la stop volley 40-40 Shang accelera con il dritto, Sonego copre bene l'angolo, sfrutta bene la velocità del colpo del cinese e trova il vincente con il lungolinea 40-30 Accelerazione sontuosa di Shang con il dritto in uscita dal servizio 30-30 Doppio fallo, il secondo della partita per il cinese forse destabilizzato dai molti passi indietro fatti da Sonego sulla seconda.

Atp Hong Kong, Sonego al 2° turno: Sakamoto battuto in due set - Esordio positivo a Hong Kong per Lorenzo Sonego che batte il giapponese Sakamoto in due set (6- sport.sky.it

LIVE Sonego-Sakamoto 6-2, 7-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro rischia ma chiude in due parziali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:31 Bene così quindi, vittoria che dà fiducia e ottavi di finale contro il vincente della sfida tra Shang e ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO: il tennis azzurro scende in campo quando da noi è buio giovedì 8-1 •WTA 250 AUCKLAND Ore 3:00 Cocciaretto vs Linette •HONG KONG Ore 6:30 Sonego vs Shang a seguire Musetti vs Galloway Forza ragazzi - facebook.com facebook

ATP Hong Kong: Etcheverry si guadagna Musetti, per Sonego c'è Shang x.com

