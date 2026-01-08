LIVE Sonego-Shang 3-6 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a rimanere in scia

Segui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Shang, valida per l’ATP Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 3-6, 1-2 in favore dello sfidante cinese. Sonego cerca di risalire la partita, mantenendo la concentrazione e la determinazione. Clicca qui per aggiornamenti costanti e per seguire l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Sonego: il piemontese segue ancora a rete il servizio e torna a vincere un game dopo un parziale di 0-5 del cinese. 40-0 Prima ad uscire e volee incrociata dalla parte opposta 30-0 Prima al centro e volee bassa vincente per Sonego 15-0 Aceeee!! 0-2 Gioco Shang: Sonego non controlla la risposta. A-40 Subito aggressivo il cinese che scende a rete e si prende il primo vantaggio del game. 40-40 Prima ad uscire vincente per il cinese che su un punto delicato sfrutta la chela mancina 30-40 Termina di poco lungo il recupero di Shang sull'accelerazione con il dritto inside-in di Sonego Seconda 30-30 Ace! Servizio al centro a 201 kmh.

