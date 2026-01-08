LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | D’Antonio e Trocker tra i pali stretti La startlist

Benvenuti alla diretta dello slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026, valido per il circuito di sci alpino 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le performance di D’Antonio e Trocker, con aggiornamenti sui punteggi e i pettorali di partenza. Restate con noi per tutte le novità sulla competizione, che si svolge in un contesto di grande interesse per gli appassionati del circuito internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di St-Sauveur, evento valevole per il circuito Nor-Am di sci alpino 20252026. Dopo le due gare di Tremblant il circuito si sposta sul Mont Saint-Sauveur, rimanendo quindi in Canada. Su questo pendio sono in programma due slalom femminili, uno in programma nella giornata di oggi ed uno in quella di domani. Gli appassionati italiani guarderanno a questa gara con grande interesse. Al cancelletto di partenza infatti ci saranno alcune delle atlete più talentuose del panorama italiano: al via di questa gara sono infatti attese G iorgia Collomb, Giada D’Antonio ed Anna Trocker, tutte reduci dalle due gare di Tremblant. 🔗 Leggi su Oasport.it

