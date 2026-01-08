LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | Collomb chiude ai piedi del podio buona rimonta di Trocker

Segui in tempo reale lo slalom alpino Nor-Am di St-Sauveur 2026. In questa diretta aggiorneremo sui risultati, le performance dei concorrenti e le eventuali modifiche alla classifica. Resta con noi per tutte le novità sull’evento, con un’attenzione particolare alle performance di Collomb e Trocker. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e segui la cronaca in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.13 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Nor-Am. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19.11 Domani si chiuderà l'intenso programma di questa settimana del circuito Nor-Am con il secondo slalom consecutivo a St-Sauveur. Si tratterà di un'occasione importante per le atlete italiane per continuare a mettersi in mostra. 19.09 Questa la classifica dello slalom di St-Sauveur: 1 Alexander CAN 1:40.

