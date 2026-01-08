LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 20-13 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | break dei greci le V-Nere abbassano l’intensità

Segui in tempo reale l’andamento della partita di Eurolega tra Panathinaikos e Virtus Bologna. Attualmente, i greci sono in vantaggio con un punteggio di 20-13, con le V-Nere che cercano di riorganizzarsi dopo un break avversario. Restate aggiornati per tutte le novità e le azioni principali del match in corso.

Time out Ivanovic. 20-13 Penetrazione di Nunn. 18-13 22 in lunetta per Shorts. 16-13 Schiaccia Hernangomez. 14-13 Morgan in contropiede. 14-11 Osman piazza la tripla. 11-11 Ancora Holmes per il pareggio. 9-11 Risponde Pajola da tre. 9-8 Tripla di Hernangomez. 6-8 Grande assist di Niang, segna Akele. 6-6 Holmes sotto canestro. 4-6 22 per Akele. 4-4 Tap-in di Sloukas. 2-4 22 in lunetta per Holmes. 0-4 Edwards realizza il libero dopo il tecnico di Ataman. 0-3 EDWARDS DA TREEEE! Nessun canestro. Il Pana spende subito due falli. 20.16 Tutto pronto. SI PARTE!!!

