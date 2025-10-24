LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 19-15 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | grande primo quarto delle V-Nere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-23 Shorts 22 dopo il fallo di piede di Niang. 24-21 Dall’angolo Osman dopo un’eccellente costruzione del punto del Panathinaikos. 24-18 Stoppata gigante di Diouf!! Poi Morgan da due in sospensione. 22-18 Morgan risponde dall’arco! 19-18 Osman segna una grande tripla in faccia a Vindoza. SECONDO QUARTO 20.23 Risposte positive da tutti gli effettivi, Smailagic dominante sotto canestro, Edwards dimostra la sua abilità nei tiri difficili. Pajola autore di tre punti, tre rimbalzi e due assist. 20.21 Termina il primo quarto, Virtus Bologna avanti per 19-15! Ultimo possesso Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
#EuroLeague | Virtus Bologna-Panathinaikos Atene: la presentazione del match - X Vai su X
3Q: Virtus Olidata Bologna-Vanoli Basket Cremona 50-73 Taylor 8, Diouf 8, Niang 8, Alston Jr 5 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia la sfida del Paladozza - 00 Ci siamo amici di OA Sport, tutto pronto per il via della partita! Come scrive oasport.it
| Virtus Bologna vs Panathinaikos: diretta (19-15 dopo 1Q) - Si accende Kendrick Nunn con una tripla, ma super Smailagic per la Virtus: altro 2+1, Bologna avanti 17- Si legge su pianetabasket.com
Virtus Bologna-Panathinaikos, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20 - Panathinaikos, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20 ... Si legge su sport.sky.it