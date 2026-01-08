LIVE Biathlon Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA | DALLA NEBBIA SPUNTA GIACOMEL! Sontuosa vittoria con 1 errore!

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Sprint maschile a Oberhof 2026. La competizione si svolge sotto una coltre di nebbia, con Giacomel che emerge dal nulla ottenendo una vittoria significativa con un solo errore. Per aggiornamenti e dettagli sulla partenza e i risultati, clicca sul link e resta informato sulla diretta del biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 12:34 Gara che va via via esaurendosi con le ultime prove al poligono. Possiamo ufficializzare la top ten. 12:31 Splendida vittoria dunque per l'azzurro, che può dedicare il successo al compianto amico Bakken. 12:28 Nonostante un poligono pulito a terra il norvegese Nevland è già dietro Giacomel. TOMMASO GIACOMEL VINCE LA SPRINT DI OBERHOF! 12:27 Rimonta folle nell'ultimo tratto di Dale. Il norvegese all'arrivo è secondo dietro Nawrath di soli 12 secondi. 12:26 Si fa sentire la fatica nelle gambe di Tommaso Giacomel, che perde qualche secondo su Nawrath.

È un TRIONFO! L'ultimo giro di GIACOMEL che lo incorona DOMINATORE della Mass Start!

Torna in scena il biathlon con la gara sprint: 7,5 i km per le donne, 10 per gli uomini, con un paio di passaggi al poligono

Torna in scena il biathlon con la gara sprint: 7,5 i km per le donne, 10 per gli uomini, con un paio di passaggi al poligono Non perderti la gara: seguila su Eurosport e Discovery+ #biathlon #oberhof x.com

