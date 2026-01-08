LIVE Biathlon Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA | attesa per Giacomel e Perrot

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Sprint maschile ad Oberhof 2026, con aggiornamenti su Giacomel e Perrot. Qui troverai tutte le informazioni sui pettorali di partenza e i risultati, per rimanere sempre aggiornato sull’evento. Clicca sul link per aggiornamenti continui e dettagli sulla competizione, in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 11:52 Sbaglia in piedi Zobel, che chiuderà con un onorevole 9 su 10. 11:51 Un errore a terra per il norvegese Frey. L'impressione è che oggi la precisione possa essere ancor più fondamentale del consueto. 11:48 Big five, ovvero 5 errori su 5, per il lituano Strolia. Weekend compromesso per lui. 11:46 Partito Didier Bionaz, tornato in Coppa del Mondo dopo aver ben figurato in IBU Cup. 11:44 5 su 5 per Braunhofer, che si colloca al momento in quarta posizione a 20 secondi dal tedesco Zobel.

