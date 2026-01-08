LIVE Biathlon Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA | magnifico Giacomel è in lotta per la vittoria!

Segui in tempo reale la gara di biathlon sprint maschile a Oberhof 2026. In questa diretta aggiorneremo i risultati e i pettorali di partenza, con particolare attenzione alla prestazione di Giacomel, che si sta contendendo la vittoria. Resta aggiornato sulle ultime novità e sui momenti salienti dell'evento, consultando le informazioni sempre aggiornate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 12:26 Si fa sentire la fatica nelle gambe di Tommaso Giacomel, che perde qualche secondo su Nawrath. Ad un km dall'arrivo sono 15 i secondi di margine per l'azzurro. 12:24 A meno di clamorose sorprese con il norvegese Nevland appena partito, Giacomel dovrebbe portare a casa la vittoria facendo la storia del biathlon italiano. 12:22 In difficoltà sull'ultimo bersaglio Samuelsson, che sbagliaaaaaa! 12:22 Lo svedese entra con 9 secondi di margine sull'azzurro. 12:21 Occhio a Samuelsson, l'unico che con un 5 su 5 può mettersi davanti al nostro Tommaso.

