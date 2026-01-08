L’Inter su Robinho jr il figlio d’arte ha già visitato le strutture | pronta offerta da 22 milioni

L’Inter sta valutando un possibile trasferimento di Robinho Jr, figlio d’arte brasiliano, già visitatore delle strutture nerazzurre. Secondo fonti di mercato, la società avrebbe predisposto un’offerta di circa 22 milioni di euro. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge uno dei giovani più seguiti nel calcio sudamericano, e rappresenta un possibile passo strategico per il settore giovanile nerazzurro.

Dal Brasile rimbalza una voce di mercato che coinvolge direttamente l’Inter e uno dei giovani più chiacchierati del panorama sudamericano. A lanciarla è Lucas Musetti di UOL Esporte, secondo il quale il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Robinho Junior, attaccante classe 2007 del Santos e figlio dell’ex stella della Seleção. Secondo quanto riportato, l’Inter sarebbe pronta a spingersi fino a 22 milioni di euro complessivi, bonus compresi, per assicurarsi il talento brasiliano. Nei giorni scorsi il giocatore avrebbe approfittato delle vacanze natalizie per volare in Italia e visitare le strutture nerazzurre, segnale di un interesse concreto, seppur non ancora sfociato in un’offerta ufficiale al Santos. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Sorpresa Inter, maxi-offerta per un figlio d’arte brasiliano: lo manda Neymar

Leggi anche: Offerta da 22 milioni. I creditori studiano l’ultima prospettiva per il concordato Qf

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

UOL – Inter su Robinho jr: ha già visitato le strutture. Ci sono le cifre, ma lui vuole… - I nerazzurri fanno sul serio per il giovane attaccante brasiliano, figlio dell'ex calciatore di Real Madrid e Milan ... msn.com

Chi è Robinho Jr, il figlio dell'ex Milan accostato all'Inter e osservato da tutta Europa - C’è un nuovo giovane che può approdare in Serie A e diventare un futuro talento per il calcio brasiliano? calciomercato.com

L'Inter pensa al futuro: nel mirino il 17enne figlio di Robinho - L'Inter ha messo gli occhi su Robinho Jr, figlio della celebre stella brasiliana che ha indossato le maglie - sportmediaset.mediaset.it

#Robinho all’Inter È il figlio dell’ex Milan e Real Madrid… x.com

Passione Inter - facebook.com facebook