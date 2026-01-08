L’Inter si prepara a rafforzare il proprio roster con un giovane talento brasiliano proveniente dal Santos, sotto la guida di Neymar. La società nerazzurra ha manifestato interesse per un investimento superiore ai 20 milioni di euro, puntando sia al presente che al futuro della squadra. Questa operazione potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il club di consolidare la propria rosa con un giocatore di grande potenziale.

I nerazzurri hanno messo gli occhi su un talentino del Santos su cui potrebbero investire addirittura più di 20 milioni di euro L’Inter tra presente e futuro. Non solo Mlacic, promettente difensore che i nerazzurri stanno trattando e per cui sono disposti a investire una cifra comunque importante considerata l’età. In Brasile gli occhi del club sono sempre molto attenti anche se non sempre sono arrivate soddisfazioni negli ultimi anni. E in questo caso si sono posati su un figlio d’arte non di poco conto, un nome decisamente pesante. Giuseppe Marotta (Ansafoto) – calciomercato.it A riportare l’indiscrezione di mercato è il giornalista verdeoro di ‘UOL Esporte’ Lucas Musetti Perazolli in un video sul suo canale Youtube, in cui parla anche di cifre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sorpresa Inter, maxi-offerta per un figlio d’arte brasiliano: lo manda Neymar

Leggi anche: Neymar all’Inter, pura fantasia o c’è uno spiraglio di verità? Le voci sul futuro del fantasista brasiliano

Leggi anche: Ausilio: «Gasperini un top, avrei voluto lavorarci. Offerta folle dall’Arabia? Tutto è rinunciabile. Neymar all’Inter? Rispondo così»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Juve pronta la mossa per Chiesa Non è l’unico obiettivo | ecco gli altri profili sondati dalla dirigenza.

Frattesi, sorpresa Galatasaray: super-offerta all'Inter per averlo subito - Davide Frattesi, accostato la scorsa estate al Napoli, potrebbe lasciare la Serie A nelle prossime settimane. tuttonapoli.net