LILT e La forza e il sorriso ETS laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico

La LILT di Benevento, in collaborazione con “La Forza e il Sorriso E.T.S.”, offre laboratori di bellezza gratuiti dedicati a donne in trattamento oncologico. Questi momenti sono pensati per supportare il benessere e la cura di sé, in un contesto di ascolto e solidarietà. Un’iniziativa volta a promuovere l’autostima e il conforto, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle donne coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti La LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento, in collaborazione con l'associazione "La Forza e il Sorriso E.T.S.", inaugura un nuovo servizio gratuito di laboratori di bellezza dedicati alle donne in trattamento oncologico. Il servizio prenderà il via martedì 13 gennaio 2026 presso la sede della LILT di Benevento (in via Martiri d'Ungheria n.21), rappresentando un'importante iniziativa a sostegno del benessere psicofisico delle pazienti oncologiche del territorio. Il progetto sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede della LILT di Benevento, con inizio alle ore 11.

