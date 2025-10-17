Benevento la LILT presenta il bando letterario Dietro il Sorriso – Raccontami di te

Fremondoweb.com | 17 ott 2025

Comunicato Stampa Lunedì 20 ottobre alla Libreria Barbarossa un incontro pubblico per raccontare il coraggio di chi affronta la malattia oncologica e di chi ha camminato accanto Continuano le iniziative dedicate alla Campagna nazionale “LILT – Nastro Rosa 2025”, organizzate . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

