Benevento la LILT presenta il bando letterario Dietro il Sorriso – Raccontami di te
Comunicato Stampa Lunedì 20 ottobre alla Libreria Barbarossa un incontro pubblico per raccontare il coraggio di chi affronta la malattia oncologica e di chi ha camminato accanto Continuano le iniziative dedicate alla Campagna nazionale “LILT – Nastro Rosa 2025”, organizzate . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Argomenti simili trattati di recente
Ottobre Rosa: la Lilt di Benevento, il Comune di Montesarchio e il Comune di Bonea in campo per sostenere l’importanza della prevenzione Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, anche il Comune di Montesarchio e il Comune di B - facebook.com Vai su Facebook
Dal bando letterario alla camminata rosa: i prossimi appuntamenti della campagna LILT sulla prevenzione senologica - Continuano le iniziative dedicate alla campagna nazionale “LILT –Nastro Rosa 2025”, organizzate dalla Lega per la Lotta contro i Tumori di Benevento. Riporta ntr24.tv
LILT. Presentato il calendario-eventi Campagna nazionale “LILT-Nastro Rosa 2025” - Svelato questa mattina, il calendario eventi dedicato alla Campagna nazionale “LILT –Nastro Rosa 2025”, stilato dalla Lega per la Lotta contro i Tumori di ... Si legge su vivitelese.it