Lilt nasce il Manifesto per l' umanizzazione delle cure per il paziente oncologico
Un modello di cura oncologica che "rimetta al centro la persona nella sua interezza". Dalla necessità di ascoltare le storie dei pazienti alla costruzione di percorsi personalizzati, dal valore della prevenzione alla collaborazione con il terzo settore, fino alla tutela del benessere degli o.
