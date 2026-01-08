L’hanno preso Matilde morta nel terribile incidente arrestato l’uomo a bordo della Porsche

La tragica vicenda avvenuta in Piemonte, in cui Matilde ha perso la vita in un grave incidente, ha portato all’arresto dell’uomo a bordo della Porsche coinvolta. La notizia, diffusa nelle ultime ore, aggiunge un ulteriore tassello a una vicenda già molto discussa, suscitando grande attenzione e interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.

La vicenda che ha sconvolto il Piemonte alla vigilia delle festività natalizie continua ad arricchirsi di dettagli sempre più inquietanti. Un tamponamento violentissimo, avvenuto lungo una delle arterie più trafficate della regione, si è trasformato in una tragedia che ha spezzato una vita giovanissima e segnato per sempre un’intera famiglia. In quelle ore concitate, sull’asfalto dell’autostrada Asti-Cuneo, si sono concentrate velocità folli, manovre azzardate e una dinamica che oggi appare sempre più grave. A perdere la vita è stata Matilde Baldi, 20 anni, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 insieme alla madre Elvia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Matilde Baldi morta nell'incidente: Franco Vacchina e Davide Bertello sono i due alla guida delle Porsche. Solo uno si è fermato: «Non è colpa vostra»

Leggi anche: Matilde Baldi uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato l?uomo alla guida: «Franco Vacchina ha cercato di cancellare le prove»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Matilde Valeri morta a 14 anni, la tragedia e l’ultimo dono: “Eri una tempesta di luce. Ragazzi, non sprecate la vostra vita” - Un’ora prima dell’inizio dei funerali, alle 15, gli gli amici di Matilde Valeri hanno già occupato il sagrato fuori dalla Basilica. ilgiorno.it

Grande risultato per il padel giovanile italiano grazie a Matilde Minelli, atleta under 16 di categoria, che ha preso parte alle FIP Promises Finals di Alicante nella categoria Under 18, conquistando il titolo insieme alla compagna Camilla Livioni. Le FIP Promises - facebook.com facebook