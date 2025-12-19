Matilde Baldi morta nell' incidente | Franco Vacchina e Davide Bertello sono i due alla guida delle Porsche Solo uno si è fermato | Non è colpa vostra

Una corsa pericolosa tra amici si trasforma in tragedia: Matilde Baldi perde la vita in un incidente sfiorato da due Porsche condotte da Franco Vacchina e Davide Bertello. Solo uno dei due si ferma, lasciando dietro di sé un senso di colpa e mistero. Tra sfide ad alta velocità e rischi incontrollati, il loro confronto si conclude nel dramma, lasciando aperte domande sulla colpa e le responsabilità.

© Leggo.it - Matilde Baldi morta nell'incidente: Franco Vacchina e Davide Bertello sono i due alla guida delle Porsche. Solo uno si è fermato: «Non è colpa vostra» Si stavano sfidando a velocità folli, oltre i duecento chilometri orari, tra accelerate improvvise e sorpassi azzardati nel traffico. Due Porsche, una delle quali una GT3 RS, correvano. 🔗 Leggi su Leggo.it Leggi anche: Matilde Baldi morta a 20 anni per gara clandestina di velocità fra Porsche sulla Asti-Cuneo, tamponata la sua macchina a 200 km/h - VIDEO Leggi anche: Matilde Baldi uccisa da una gara tra Porsche. Il fidanzato: «Vendetta? Sarebbe peggio» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Due Porsche a 200 all’ora in una folle gara di velocità: così Matilde Baldi è morta a 20 anni; Matilde Baldi morta dopo cinque giorni di agonia sulla Asti-Cuneo. Folle gara di velocità tra due Porsche forse causa della tragedia; Matilde Baldi morta a 20 anni in un incidente sulla Asti-Cuneo: a causarlo una gara tra Porsche; Matilde Baldi morta a 20 anni, la sua auto colpita da 2 Porsche. «Correvano a 200 all'ora in una folle gara di velocità». Matilde Baldi morta nell'incidente: Franco Vacchina e Davide Bertello sono i due alla guida delle Porsche. Solo uno si è fermato: «Non è colpa vostra» - Si stavano sfidando a velocità folli, oltre i duecento chilometri orari, tra accelerate improvvise e sorpassi azzardati nel traffico. leggo.it

Matilde Baldi uccisa da una gara tra auto a 200 all’ora, il fidanzato: «Non c’è più, ma ha salvato dieci vite» - Matilde Baldi, 20 anni, ha perso la vita dopo 5 giorni di coma. vanityfair.it

Chi era Matilde Baldi: una gara di velocità le è costata la vita, la mamma: “Suoi organi salveranno 15 persone” - Matilde Baldi è morta a soli 20 anni per un incidente sull’A33 Asti- fanpage.it

Il fidanzato di Matilde Baldi uccisa da una gara di Porsche: “Non c’è più ma ha salvato dieci vite” x.com

Ci sarebbe una gara di velocità tra due Porsche, lanciate a oltre 200 chilometri orari, dietro la morte della ventenne Matilde Baldi: la giovane di Asti è deceduta in ospedale ad Alessandria, cinque giorni dopo l’incidente avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo. La - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.