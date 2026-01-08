Leverkusen-Stoccarda sabato 10 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria del Werkself contro gli Schwaben

Analisi e pronostici della sfida Leverkusen-Stoccarda, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 18:30. Le due squadre, dopo un avvio complicato, si sono risollevate e si trovano in posizioni favorevoli in Bundesliga. Scopri le formazioni ufficiali, le quote e le previsioni per questa partita, importante per le ambizioni di entrambe le squadre nella seconda parte della stagione.

Dopo un difficile inizio di stagione Leverkusen e Stoccarda si trovano di nuovo nelle zone alte della Bundesliga a giocarsi qualcosa di importante. Il werkself grazie all'arrivo di un tecnico pragmatico come Hjulmand ha scalato la classifica recuperando una stagione partita malissimo dopo la disastrosa esperienza di ten Hag. Il secondo posto è tornato a soli 3 punti di distanza, con la squadra che alla

