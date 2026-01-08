Leverkusen-Stoccarda sabato 10 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Leverkusen e Stoccarda, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 18:30, vede due squadre che, dopo un avvio di stagione complicato, si sono riposizionate nelle prime posizioni della Bundesliga. In questa occasione si affrontano formazioni in cerca di punti fondamentali per il proseguo della stagione. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato.

Dopo un difficile inizio di stagione Leverkusen e Stoccarda si trovano di nuovo nelle zone alte della Bundesliga a giocarsi qualcosa di importante. Il werkself grazie all'arrivo di un tecnico pragmatico come Hjulmand ha scalato la classifica recuperando una stagione partita malissimo dopo la disastrosa esperienza di ten Hag. Il secondo posto è tornato a soli 3 punti di distacco, con la squadra che alla

Bundesliga, Stoccarda terzo di rimonta. Orgoglio Leverkusen - La domenica dell'8ª giornata di Bundesliga si è chiusa con il successo in rimonta dello Stoccarda sul Mainz, che si era portato in vantaggio grazie al rigore trasformato da Amiri nel finale del primo ... corrieredellosport.it

La Roma si inserisce alla corsa per George Ilenikhena del Monaco: servono almeno 20 milioni di euro Sul classe 2006 anche Villarreal, Eintracht Francoforte, Stoccarda e Bayer Leverkusen https://tinyurl.com/3swwczc3 - facebook.com facebook

