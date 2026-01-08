L' Epifania si festeggia a suon di bracciate | in centinaia in vasca per il trofeo della Befana

L'Epifania è stata celebrata a Forlì con il quinto Trofeo Fp, un evento natatorio organizzato da Rari Nantes Romagna in collaborazione con Fin, Csi e Piscine Forlì. Centinaia di partecipanti si sono confrontati in vasca, contribuendo a un fine settimana dedicato allo sport e alla tradizione. Un’occasione per unire spirito competitivo e convivialità in un contesto sportivo.

Forlì ha salutato l’Epifania con un weekend di sport e spettacolo in vasca. Il quinto Trofeo Fp – Trofeo della Befana, organizzato da Rari Nantes Romagna in collaborazione con Fin, Csi e Piscine Forlì. La partecipazione è stata da record: oltre 20 società provenienti da tutta Italia e quasi 800. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

