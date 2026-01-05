Epifania al Comando dei Vigili del Fuoco si festeggia la befana

Il 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma organizza un evento aperto a tutto il personale, alle famiglie e alla cittadinanza. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e tradizione, nel rispetto delle normative vigenti. L’evento è gratuito e mira a rafforzare il senso di comunità tra i vigili del fuoco e la popolazione locale.

Nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, in occasione della festività dell'Epifania, il Comando Vigili del Fuoco di Parma organizzerà un momento di festa aperto a tutto il personale dipendente e alle rispettive famiglie, nonché con ingresso libero a tutta alla cittadinanza.

