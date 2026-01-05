Summonte festeggia l’Epifania con l’arrivo della Befana
Il Comune di Summonte annuncia l’evento “Arriva la Befana”, che si terrà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso il Centro Congressi Don Alberto De Simone, in via Piana. L’iniziativa rappresenta una tradizione locale per celebrare l’Epifania, offrendo un momento di incontro e festa per tutta la comunità. Un’occasione per condividere le radici culturali e vivere insieme questa ricorrenza.
Martedì 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.00, Summonte si prepara a vivere un pomeriggio di festa e tradizione con l'atteso evento "Arriva la Befana", in programma presso il Centro Congressi Don Alberto De Simone, in via Piana.L'iniziativa, rivolta a grandi e piccoli, offrirà un ricco.
