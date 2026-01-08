Lenzi rilancia il patto con le professioni intellettuali | Siete decisivi per l’innovazione

Lenzi annuncia il rinnovamento della commissione regionale dedicata alle professioni intellettuali, sottolineando il ruolo centrale di queste professioni nell’innovazione. L’avviso pubblico pubblicato oggi a Firenze mira a rafforzare la rappresentanza e la collaborazione tra istituzioni e professionisti. Un passo importante per favorire lo sviluppo di un settore strategico per il progresso culturale ed economico della regione.

FIRENZE – È stato pubblicato oggi ( 8 gennaio), l’avviso pubblico per rifondare la commissione regionale dedicata alle professioni intellettuali. Parte ufficialmente il conto alla rovescia. Da oggi e per i prossimi 30 giorni, le associazioni di categoria hanno tempo per candidarsi. La chiamata è rivolta a tutti: dagli ordini e collegi storici alle nuove professioni non ordinistiche, fino ai sindacati datoriali. A presiedere il nuovo organismo sarà l’assessore al lavoro, Alberto Lenzi. La sua linea è netta: basta consultazioni di facciata. “Vogliamo consolidare un luogo stabile di ascolto”, spiega l’assessore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

