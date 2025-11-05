Luiss a OrientaTalenti | innovazione e Intelligenza artificiale per costruire le professioni del futuro
Milano – In un’epoca di rapidi cambiamenti tecnologici, dove l’intelligenza artificiale (AI) sta ridisegnando il panorama lavorativo, le università si trovano a un bivio: come preparare le nuove generazioni a un mercato del lavoro sempre più digitale e in continua evoluzione? L’Università Luiss risponde a questa domanda con un impegno concreto, partecipando a OrientaTalenti, l’evento dedicato all’orientamento professionale e alla formazione del futuro, che si tiene il 6 e 7 novembre al Mind Milano Innovation District, il polo scientifico nato nell’area ex Expo di Milano. L'iniziativa, che raccoglie istituzioni, università e imprese, si propone di ripensare l’orientamento come esperienza di dialogo e sperimentazione, mettendo al centro l’innovazione tecnologica e le sfide legate all'AI. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
