VEREL OFFRE ai propri clienti un servizio completo per accompagnare i clienti nello sviluppo di cosmetici a marchio proprio: dall’analisi di mercato, all’ideazione e sviluppo sino alla realizzazione industriale di soluzioni cosmetiche innovative, personalizzate, efficaci e sicure, utilizzando ingredienti di origine naturale e tecnologie all’avanguardia per garantire prodotti di qualità superiore. Presente sul mercato dal 1983, Verel, azienda operante nel settore della cosmesi B2B, è ora di proprietà del Gruppo Synergetic, holding privata guidata da Giampaolo Cagnin, imprenditore seriale di Parma con oltre trent’anni di esperienza nel mondo della Ricerca & Sviluppo e nella produzione di ingredienti funzionali di origine naturale per l’industria del Food ingredients B2B. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosmetici e innovazione. Verel rilancia con il Gruppo. Synergetic