Lei ha una personalità di merd* Io? I miei ideali volano alto | le frecciatine tra Antonella Elia e Valeria Marini

Le tensioni tra Antonella Elia e Valeria Marini sono emerse recentemente nel programma di RaiDue, condotto da Pierluigi Diaco. Tra commenti e frecciatine, le due donne hanno espresso opinioni contrastinghe sulla loro relazione e sui rispettivi ideali, rivelando un rapporto complesso e articolato. Questo scambio mette in luce le dinamiche di personalità diverse e le sfide di un confronto pubblico tra figure note del mondo dello spettacolo italiano.

"O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due": così Antonella Elia a BellaMa', il programma di RaiDue condotto da Pierluigi Diaco. A chi si riferiva? A Valeria Marini, che ormai – come abbiamo più volte raccontato – non fa più parte del cast fisso della trasmissione. E al conduttore, Elia ha ribadito che la sua collega 'stellare' ha, a suo parere, una "personalità di m****". E Marini è stata a guardare? Affatto, perché ha pubblicato su Instagram quella che sembra proprio una replica ad Antonella Elia: "I miei ideali volano in alto. Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti".

