Valeria Marini risponde ad Antonella Elia con una frecciatina | Io personalità di me**a? I miei ideali volano alto

Valeria Marini ha condiviso su Instagram una frase che sembra essere una risposta indiretta ad Antonella Elia. Nel messaggio, la showgirl afferma che i suoi ideali “volano alto”, lasciando intendere una sfida alle accuse di mancanza di personalità. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, alimentando il dibattito tra le due protagoniste del mondo dello spettacolo.

Valeria Marini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio che appare a tutti gli effetti come una risposta ad Antonella Elia. La showgirl, ospite di Bella Ma', l'aveva accusata di avere una "personalità di me**a" e il conduttore Pierluigi Diaco era intervenuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

