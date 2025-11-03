Lavori via Appia De Gregorio EAV | Abbiamo diffidato la ditta a concludere i lavori

Abbiamo diffidato a nostra volta la ditta a terminare i lavori", ha dichiarato ai nostri microfoni Umberto De Gregorio, presidente EAV, l'ente regionale responsabile dei lavori che stanno paralizzando da settimane la via Appia tra Giugliano, Melito e Sant'Antimo. "Sono interventi che riguardano i sottoservizi dei comuni e concordati con gli stessi comuni.

