Lavori via Appia De Gregorio EAV | Abbiamo diffidato la ditta a concludere i lavori
“Abbiamo diffidato a nostra volta la ditta a terminare i lavori”, ha dichiarato ai nostri microfoni Umberto De Gregorio, presidente EAV, l’ente regionale responsabile dei lavori che stanno paralizzando da settimane la via Appia tra Giugliano, Melito e Sant’Antimo. “Sono interventi che riguardano i sottoservizi dei comuni e concordati con gli stessi comuni. Non ci . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
