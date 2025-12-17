Illegittimo il licenziamento di un operaio Eav che usava in modo fraudolento il badge De Gregorio | Faremo appello
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un operaio EAV, sanzionato per aver utilizzato in modo fraudolento il badge aziendale. La sentenza n. 9173/2025 evidenzia la controversia tra i dipendente e l'ente, con De Gregorio che annuncia l'intenzione di fare appello.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 91732025, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa (destituzione) irrogato da EAV Ente Autonomo Volturno s.r.l. nei confronti di un proprio operaio, disponendo la sua reintegrazione nel posto di lavoro e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: “Piazza gestita in modo illegittimo”: la denuncia dopo gli scontri al presidio 7 ottobre | FOTO e VIDEO
Leggi anche: Indennità per licenziamento illegittimo, come viene tassata e come va gestita in dichiarazione
Dipendenti delle biglietterie Caremar licenziati Noi vittime del Jobs Act
Assenteismo e licenziamenti, la linea dura si perde in Tribunale - Negli ultimi quattro anni Eav ha avviato decine di controlli e procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti, con sospensioni, retrocessioni e licenziamenti ... ilmattino.it
Pubblico impiego: il calcolo dell’indennità risarcitoria nel licenziamento illegittimo - 144 del 7 ottobre 2025, la Corte costituzionale è intervenuta a chiarire uno dei temi più discussi nel pubblico impiego: il calcolo dell’indennità risarcitoria in caso di ... diritto.it
Illegittimo per il Tribunale di Milano il licenziamento di una maschera della Scala per aver gridato "Palestina libera" ad un concerto: il commento dell'avvocata giuslavorista Annalisa Rosiello ( @RosielloLegale) per #AreaProLabour, su @ilfattoblog x.com
Licenziamento per malattia: quando è troppo tardi Il licenziamento per superamento del periodo di malattia (comporto) è illegittimo se il datore di ... - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.