Le pagelle Loeppky il migliore Boninfante una gara senza pressioni D’heer sempre presente

Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni dei giocatori: Loeppky si distingue come il migliore, mentre Boninfante affronta la gara senza pressioni. D’heer, valutato 7, si è dimostrato costante e presente, anche se i giudizi sono influenzati dalla qualità degli avversari. Dopo la prova deludente a Trento, l’obiettivo era riscattarsi davanti ai tifosi e underlined l’importanza del contributo del giocatore in campo.

D'heer 7: i giudizi sono ovviamente condizionati dai rivali, non eccelsi. Lui doveva farsi perdonare per la brutta prova di Trento e ci teneva a ben figurare davanti ai connazionali. Il centrale segna 9 punti e li fa soprattutto col muro, ben 5 block sugli 11 di squadra. Attacca col 60%. Gargiulo 7: l'omologo ne mette 8, in questo caso con un brillante 75%. A differenza del belga fa solo un muro, lunghissimi invece i suoi turni in battuta, farà ben 20 servizi, top della Lube. Loeppky 7: viene eletto Mvp. Ci sta, lo schiacciatore infatti produce 14 punti col 55% e aggiunge ben 3 ace. Riceve solo una volta.

