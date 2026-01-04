le pagelle nikolv top scorer balaso non ingrana gargiulo e boninfante promossi a pieni voti

Le pagelle della partita evidenziano le performance dei giocatori: Nikolv si distingue come top scorer, mentre Balaso fatica a trovare continuità. Gargiulo e Boninfante si distinguono con valutazioni positive, dimostrando solidità. D’heer, con un punteggio di 5, commette diverse imprecisioni sia in attacco che in battuta, evidenziando alcune difficoltà durante la gara.

D’heer 5: il centrale fa 02 in attacco e, nonostante da ex conosca bene la Bts Arena, aggiunge 3 errori su 5 battute. Sostituito nel secondo set, non rientrerà più. Gargiulo 6,5: altra prova positiva per il centrale, "Gargio" termina in doppia cifra con 10 punti e un ottimo 911. Non incide però a muro, solo un block. Loeppky 5: sabato deludente. Come D’heer, gioca solo due parziali e non piace stavolta. Appena 3 punti con un brutto 310 offensivo, si becca due muri in poco tempo e anche al servizio non va. Boninfante 6,5: il 30 Giannelli e ieri Sbertoli, titolare e vice della Nazionale. Il baby (2004) va un po’ a sprazzi e nei primi due set non è particolarmente lucido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

