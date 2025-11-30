Atalanta-Fiorentina le pagelle | De Ketelaere fa di tutto 7,5 battaglia persa per Ranieri 5

Grande prova di entrambi i portieri, ma tra gli altri viola si salvano in pochi. Nessuna insufficienza nella squadra di Palladino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta-Fiorentina, le pagelle: De Ketelaere fa di tutto (7,5), battaglia persa per Ranieri (5)

Atalanta-Fiorentina 2-0 pagelle: gollonzo Kossounou, Lookman tornato. Coltellata di Palladino, incubo viola - 0, i top e flop: Lookman e Kossounou i migliori, bene De Ketelaere, Scamacca e Carnesecchi. Secondo sport.virgilio.it

