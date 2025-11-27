Eintracht-Atalanta le pagelle | Lookman e De Ketelaere top 8 Male Goetze 4,5

Nessuna insufficienza per un'ottima Dea in cui si rivede anche Kolasinac. I tedeschi non arrivano al 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eintracht-Atalanta, le pagelle: Lookman e De Ketelaere top, 8. Male Goetze, 4,5

Altre letture consigliate

Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, la squadra di Chivu perde l'imbattibilità. Eintracht-Atalanta 0-3, orobici a un passo dagli ottavi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-u - facebook.com Vai su Facebook

#SGE 0-2 #Atalanta : Ederson! #SGEAtalanta #EintrachtAtalanta #Calcio #UCL Vai su X

Atalanta-Eintracht 3-0, le pagelle: Lookman (7,5) si accende, Ederson (6,5) certezza - 0 l'Eintracht Francoforte in trasferta e sale a quota 10 punti in classifica. Come scrive msn.com

Pagelle Eintracht-Atalanta 0-3: Lookman è tornato, De Ketelaere illumina, Scamacca sfortunato - Un gol, un palo e un assist per il nigeriano, due legni per l'attaccante della nazionale, CDK demolisce l'Eintracht ... Da sport.virgilio.it

Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, gol e highlights: segnano Lookman, Ederson e CDK - 3, gol e highlights: segnano Lookman, Ederson e CDK ... Riporta sport.sky.it