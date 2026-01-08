Le firme per chiedere più sicurezza in stazione sono già 35mila
Una petizione online per chiedere maggiori misure di sicurezza nelle zone della stazione sta riscuotendo un ampio consenso. In pochi giorni, sono già state raccolte 35.000 firme, e il numero continua a crescere. Questo segnale di coinvolgimento testimonia l'importanza di affrontare con attenzione le tematiche di sicurezza pubblica in questa area.
La petizione online per chiedere più sicurezza in zona stazione sta andando molto bene. In un paio di giorni ha già raccolto 35mila firme, e la cifra aumenta ora dopo ora.Il testo, che si articola su quattro distinti punti, va ben oltre la zona attorno alla stazione centrale e richiede, di fatto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Vie Paglia, Novelli e Bonomelli: 217 firme dei residenti per chiedere maggior sicurezza
Leggi anche: Sciopero di 4 ore per chiedere più sicurezza per i dipendenti di Atm, ma tram, bus e metrò sono regolari
Vie Paglia, Novelli e Bonomelli: 217 firme dei residenti per chiedere maggior sicurezza - Il Comitato di via Paglia ha inviato venerdì 24 ottobre 2025 una richiesta d’intervento urgente con allegate 217 firme di residenti nelle vie Paglia, via Novelli, via Bonomelli – zona ... bergamonews.it
ALLARME LUPI - Forte preoccupazione a San Giovanni in Marignano, già raccolte oltre 200 firme per chiedere un piano di contenimento dei lupi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.