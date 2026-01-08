Le firme per chiedere più sicurezza in stazione sono già 35mila

Una petizione online per chiedere maggiori misure di sicurezza nelle zone della stazione sta riscuotendo un ampio consenso. In pochi giorni, sono già state raccolte 35.000 firme, e il numero continua a crescere. Questo segnale di coinvolgimento testimonia l'importanza di affrontare con attenzione le tematiche di sicurezza pubblica in questa area.

