Le firme per chiedere più sicurezza in stazione sono già 35mila

Da bolognatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petizione online per chiedere maggiori misure di sicurezza nelle zone della stazione sta riscuotendo un ampio consenso. In pochi giorni, sono già state raccolte 35.000 firme, e il numero continua a crescere. Questo segnale di coinvolgimento testimonia l'importanza di affrontare con attenzione le tematiche di sicurezza pubblica in questa area.

La petizione online per chiedere più sicurezza in zona stazione sta andando molto bene. In un paio di giorni ha già raccolto 35mila firme, e la cifra aumenta ora dopo ora.Il testo, che si articola su quattro distinti punti, va ben oltre la zona attorno alla stazione centrale e richiede, di fatto.

