Sciopero di 4 ore per chiedere più sicurezza per i dipendenti di Atm ma tram bus e metrò sono regolari

Milano, 30 novembre 2025 – Un nuovo sciopero dei mezzi pubblici e la scelta inusuale di indirlo la domenica mattina. Oggi, 30 novembre, dalle 8,45 alle 12,45 la sigla sindacale Confial ha indetto una sospensione dal lavoro che potrebbe avere ripercussioni sulla regolarità di tram, metropolitane e bus di Atm. Le motivazioni di questo sciopero di 4 ore ha, fra le motivazioni, il tema molto sentito dal personale di Atm della sicurezza soprattutto in orario notturno e serale e sulle linee periferiche. Le motivazioni . “Sicurezza del personale di front line – spiegano gli organizzatori – ma anche tempi di percorrenze dei mezzi di superficie e problematiche di viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero di 4 ore per chiedere più sicurezza per i dipendenti di Atm, ma tram, bus e metrò sono regolari

