Vie Paglia Novelli e Bonomelli | 217 firme dei residenti per chiedere maggior sicurezza

Bergamo. Il Comitato di via Paglia ha inviato venerdì 24 ottobre 2025 una richiesta d’intervento urgente con allegate 217 firme di residenti nelle vie Paglia, via Novelli, via Bonomelli – zona nell’area della stazione, già soggetta a controllo rafforzato – alle istituzioni cittadine, dal Comune alla Questura, dalla Prefettura alla Polizia Locale. Proprio Via Paglia sarà oggetto, a partire dalla primavera del 2026, di significativi lavori di riqualificazione: “Questo è un esempio compiuto dal punto di vista culturale di come le politiche possano migliorare la sicurezza” aveva dichiarato l’assessore alla sicurezza Giacomo Angeloni in sede di presentazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Vie Paglia, Novelli e Bonomelli: 217 firme dei residenti per chiedere maggior sicurezza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel cuore di Sassari sta prendendo vita un nuovo asilo in legno e paglia ? un nido ecosostenibile costruito interamente con la tecnologia brevettata Pablok, sviluppata da @gpprojectmilano e oggi prodotta e commercializzata da Novellocase. L’intervento, fi - facebook.com Vai su Facebook

Via Paglia a Bergamo, da gennaio 70 operazioni contro spaccio e degrado: «L’area è monitorata h24» - Angeloni: «La polizia locale presente il 38% di ore in più» ... Da ecodibergamo.it

Vie Paglia e Bonomelli, telecamere in arrivo contro spaccio e degrado - In cima alla lista delle aree destinatarie ci sono via Paglia, via Novelli e via Bonomelli. Lo riporta ecodibergamo.it

Spaccio e risse sotto le finestre. Telecamere anti-degrado tra le vie Paglia e Bonomelli - Buone notizie per i residenti di via Paglia e via Bonomelli, da anni alle prese con episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, soggetti alterati dall’alcol che bloccano i portoni delle ... Come scrive ilgiorno.it