Lazio-Fiorentina Vanoli | Ora sappiamo soffrire Mercato? La società ha più voglia di me
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, commenta il pareggio 2-2 contro la Lazio all’Olimpico. Il tecnico esprime soddisfazione per la prestazione della squadra e la capacità di mantenere continuità, sottolineando l’importanza di saper affrontare momenti difficili. Riguardo al mercato, Vanoli evidenzia un interesse crescente da parte della società nei suoi confronti, rafforzando la fiducia nel progetto futuro.
Le parole del tecnico dei viola dopo il pareggio all’Olimpico: la soddisfazione per la prestazione e la continuità, la speranza nel futuro Paolo Vanoli è soddisfatto dopo il 2-2 contro la Lazio all’Olimpico. Non tanto per il risultato in sé, beffardo essendo arrivato nel recupero, ma per la prestazione e la capacità di reagire. Nel postpartita le parole in conferenza stampa: Vanoli (Ansafoto) – Calciomercato.it Primo tempo complicato, all’intervallo ha fatto degli accorgimenti? “Sapevamo di incontrare una squadra molto forte nel palleggio, forse siamo partiti un po’ troppo lenti e trovavano facilmente l’uomo libero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
