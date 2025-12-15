Riunione di crisi poi la conferma a tempo di Vanoli | la Fiorentina ora pensa a una figura forte in società

Dopo una riunione di crisi, la Fiorentina ha confermato temporaneamente Paolo Vanoli come allenatore. La società ora cerca una figura di spicco in società, mentre l’accordo con l’attuale tecnico sarà a tempo determinato. Il 15 dicembre a Firenze si è vissuto un momento di transizione, tra continuità e cambiamento, in un clima di incertezza e attesa.

Resta, Paolo Vanoli. Fino a data da concordarsi. Il 15 dicembre a Firenze è stata come la giornata del Gattopardo: tutto è cambiato perché nulla cambi. Anche se la mattina di lunedì sembrava presagire a qualcosa di molto più grosso. Si è cominciato con una riunione tecnica e strategica al Viola Park, prima del brindisi di Natale che non ha visto presenti due degli attori protagonisti: l’ad Ferrari e il ds Goretti. Erano chiusi in una stanza, i due, per parlare del futuro di Vanoli. E forse di un nuovo inserimento in società. Una figura forte (si vociferava di Prandelli, per ora senza però nessun risvolto) che potesse rasserenare gli animi e permettere alla squadra di uscire dalle secche di una classifica che preoccupa oltre misura. Ilfattoquotidiano.it

